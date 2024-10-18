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Eski Cumhurbaşkanı Wulff, Antalya'da İkili İlişkiler Üzerine Konuştu

Eski Cumhurbaşkanı Wulff, Antalya'da İkili İlişkiler Üzerine Konuştu
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Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, Antalya'nın turizm potansiyelini ve Türk-Alman dostluğunu vurguladı.

Eski Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ziyarette konuşan Christian Wulff Antalya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyanın pek çok ülkesini gezdiğini ifade ederek, "Antalya dinlenebileceğim en güzel yer benim için. Sürekli Türkiye'yi anlattığım için bu sefer oğlum da benimle gelmek istedi. Türkiye'yi, Antalya'yı çok seven Almanları çok iyi anlıyorum. İklimi çok güzel. Çok kaliteli turizm tesisleri var. Turizm aracılığıyla insanların kaynaşmasına ve birbirine etkileşimde bulunmasına çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Yüzyıllardır bu ilişkilerden beslenen Türk-Alman dostluğu için bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya'nın ikinci sırada olduğunu belirtti.

Antalya'nın Avrupa'da en çok yabancı turist ağırlayan şehirler arasında üçüncü, dünyada 4. sırada olduğunu vurgulayan Böcek, Avrupa ülkelerine örtü altı sebze üretiminin yüzde 50'sinin Antalya'dan gittiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel

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