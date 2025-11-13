Haberler

Eski Çalışan İş Yerinden 1 Milyon Lira Çaldı

Eski Çalışan İş Yerinden 1 Milyon Lira Çaldı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir iş yerinin çelik kasasından yaklaşık 1 milyon lira çalan eski çalışan Batuhan Yılmaz, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, iş yerindeki çelik kasadan yaklaşık 1 milyon lira çalan şüphelinin, eski çalışan Batuhan Yılmaz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yılmaz, tutuklandı.

Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde pazartesi günü bir iş yerinin çelik kasasından dolar, euro ve Türk lirası olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, hırsızlığı, iş yerinin eski çalışanlarından Batuhan Yılmaz'ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Jandarma operasyonuyla gözaltına alınan Batuhan Yılmaz'ın gösterdiği yerde yapılan aramada da çalınan paralar bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.

Taşağıl Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan Batuhan Yılmaz, dün sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yılmaz, tutuklandı.

Diğer yandan Batuhan Yılmaz'ın olay günü iş yerine girip, çelik kasayı aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
