Bursa'da Mehmet Şener toprağa verildi

Eski Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve eski Bursaspor Genel Sekreteri Mehmet Şener hayatını kaybetti. Şener için Bursa Emir Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şener'in damadı Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Şener'in ailesi ve yakınları katıldı. Şener, cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı