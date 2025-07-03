Esenyurt'taki Saadetdere Kaplıca Tesisi Yenilendi

Esenyurt'taki Saadetdere Kaplıca Tesisi, tadilat sürecinin ardından yenilenerek halkın kullanımına sunuldu.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin sağlık turizminde önemli merkezlerinden olan tesis, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle kapsamlı bir tadilat sürecinden geçen tesis, modernize edilerek vatandaşların konforlu şekilde yararlanabileceği bir sağlık ve dinlenme alanı haline getirildi.

Daha önce sadece başkanlık tarafından kullanılan konaklama alanı ve spor salonları, yapılan düzenlemeyle halkın kullanımına sunuldu.

İlçede yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların indirimli faydalandığı tesiste; ıslak alanların yanı sıra fizik tedavi odaları, pilates salonu ve doktor odası da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, Esenyurt'ta sağlık turizmi yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Saadetdere Kaplıca Tesisi'ni baştan sona yeniledik. Konaklama ve spor alanlarını da halkımızın kullanımına açtık. Tesisimiz Esenyurt'a hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Tesisten faydalanan vatandaşlardan Burak Aldanmaz, "Kapının girişinden itibaren çok lüks bir yer olduğunu anladım. Spor salonu küçük olmasına rağmen çok iyi dizayn edilmiş. Ekipmanlar kaliteli. Kafeterya ve yeşil alanlar da ayrı güzellik katıyor. Ücretsiz sunulması büyük hizmet." şeklinde konuştu.

Yıllardır kaplıcadan faydalandığını söyleyen İmran Başaran da tesisi herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Eklem ağrılarım için bu su gerçekten çok faydalı. Tadilattan sonra tesis daha ferah hale gelmiş." dedi.