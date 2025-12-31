Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan ve yanındaki depolara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 14 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri, gece başlayan ve gün içinde de devam eden yangına 5 farklı noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Büyük çaplı hasar oluşan fabrikada ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolarda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.