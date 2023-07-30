Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Murat Özer adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde dün meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden Murat Özer'i gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.