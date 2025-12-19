Haberler

Esenyurt'ta sahte 150 bin euro ele geçirildi


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda sahte 150 bin euroyu ve bir şüpheliyi gözaltına aldı. Paraların üzerinde 'geçersiz' ibaresi bulundu.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda sahte 150 bin euro ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sultaniye Mahallesi'nde sahte para bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise sahte 150 bin euro ele geçirildi. Paralar üzerinde yapılan incelemelerde mikro düzeyde 'geçersiz' ibaresi bulunduğu tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
