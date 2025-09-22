Esenyurt'ta Mobilya İmalathanesinden Metal Dolap Çalındı

ESENYURT'ta bir mobilya imalathanesinin önündeki metal dolap, 3 kişi tarafından sürüklenerek çalındı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Selahattin Eyyübi Mahallesi 1557'nci Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerindeki mobilya imalathanesinin önünde bulunan metal dolap, 3 kişi tarafından sürüklenerek çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin dolabı sürükleyerek götürdüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.