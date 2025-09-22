Haberler

Esenyurt'ta Mobilya İmalathanesinden Metal Dolap Çalındı

Esenyurt'ta Mobilya İmalathanesinden Metal Dolap Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir mobilya imalathanesinin önündeki metal dolap, 3 kişi tarafından sürüklenerek çalındı. Olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta bir mobilya imalathanesinin önündeki metal dolap, 3 kişi tarafından sürüklenerek çalındı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Selahattin Eyyübi Mahallesi 1557'nci Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerindeki mobilya imalathanesinin önünde bulunan metal dolap, 3 kişi tarafından sürüklenerek çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin dolabı sürükleyerek götürdüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Arda Kardeşler için bomba iddia

Eski hakemden MHK Başkanı ve Arda Kardeşler için bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.