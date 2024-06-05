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Esenyurt'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında kurban alışverişi sürüyor

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Esenyurt Belediyesi tarafından kurulan hayvan pazarında besiciler, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları satmaya çalışıyor. Kurbanlık almak için gelenlerle besiciler arasında sıkı pazarlık yaşanıyor. Bir besici, pazara 71 hayvan getirdiğini ve fiyatların ortalama 110 ile 240 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Esenyurt'ta, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında kurban alışverişi sürüyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından kurulan hayvan pazarına gelen besiciler küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları satmaya çalışıyor.

Kurbanlık almak için gelenlerle besiciler arasında sıkı pazarlık yaşanıyor.

Kurbanlık satışı yapan Bülent Ekmekçi, Ardahan Göle'den geldiğini ve pazara 71 hayvan getirdiğini söyledi.

Ekmekçi, iki günde 16 hayvan sattığını ifade ederek, "Fiyatlar ortalama 110 ile 240 bin lira arasında değişiyor. Yaklaşık 8-10 senedir geliyorum herkesten bir hafta önce bitiriyorum. Sürekli müşterilerim var, ne aldatıyorum ne de aldanıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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