Esenyurt'ta İş Dünyası ile Kahvaltı Programı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda ilçenin sanayi ve üretim alanındaki mevcut durumu, sorunlar ve yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, iş dünyasıyla ortak projelerin önemine dikkati çekerek, "Sanayi bölgelerimizde üreten, istihdam sağlayan iş insanlarımızla birlikte hareket etmek bizim için çok değerli. Belediye olarak sanayicilerimizin yanındayız. Ortak projelerle hem ilçemize hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.