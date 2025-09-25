Haberler

Esenyurt'ta İş Dünyası ile Kahvaltı Programı

Esenyurt'ta İş Dünyası ile Kahvaltı Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Programda, sanayi ve üretim alanındaki mevcut durum, sorunlar ve iş birlikleri masaya yatırıldı. Aksoy, ortak projelerin önemine dikkat çekti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda ilçenin sanayi ve üretim alanındaki mevcut durumu, sorunlar ve yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, iş dünyasıyla ortak projelerin önemine dikkati çekerek, "Sanayi bölgelerimizde üreten, istihdam sağlayan iş insanlarımızla birlikte hareket etmek bizim için çok değerli. Belediye olarak sanayicilerimizin yanındayız. Ortak projelerle hem ilçemize hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması sanatçılara uzandı

ABB konser soruşturması sanatçılara uzandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.