Esenyurt'ta İmar Planı Yeniden Yürürlüğe Girdi

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi, Kıraç Bölgesi'ndeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının mahkeme kararı ile yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. Plan, bölgedeki inşaat ruhsat işlemleri ve yatırım fırsatları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt TEM Güneyi 7. Etap 1. Kısım 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nın (Kıraç Bölgesi) yeniden yürürlüğe girerek uygulanabilir hale geldiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu imar planının bir malik tarafından yalnızca kendi taşınmazına ilişkin olarak açılan dava kapsamında verilen ara kararın uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddüt nedeniyle askıda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, belediyenin yaptığı itirazlar ve Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabaları sonucunda konunun, Bölge İdare Mahkemesi tarafından yeniden ele alındığı aktarılarak, "Mahkeme, Esenyurt Belediyesi lehine karar vererek yaşanan belirsizliği ortadan kaldırdı ve planın yürürlükte olduğunu kesinleştirdi. Böylece Esenyurt TEM Güneyi 7. Etap 1. Kısım 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Kıraç Bölgesi) resmen uygulanabilir hale geldi. Bölgede yapılacak imar uygulamaları, ruhsat işlemleri ve yatırım planlamaları açısından önemli bir dönüm noktası niteliğindeki bu kararın yürürlüğe girmesinin, bölge halkı ve yatırımcılar açısından büyük bir rahatlama ve yeni fırsatlar doğurması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
