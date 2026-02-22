Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, iftarda gençlerle buluştu

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediyenin spor, üniversite ve lise hazırlık kursları ile kütüphanelerinden faydalanan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gençlere özel düzenlenen iftar programına, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un eşi Esin Aksoy, ilçe protokolü ve çok sayıda genç katıldı.

Belediyenin spor, üniversite ve lise hazırlık kursları ile kütüphanelerinden faydalanan öğrencilerin iftar sofrasında buluştuğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplumun en büyük gücünün gençler olduğunu ifade eden Aksoy, Esenyurt'ta 1 milyonu aşan nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının 30 yaş altı olduğunu ve ilçede 254 bin 100 öğrencinin bulunduğunu belirtti.

Bu dinamik nüfusun daha nitelikli yetişmesi için gençlik projelerine özel önem verdiklerini vurgulayan Aksoy, belediyenin yaz ve kış kurslarıyla yılda 45 bin gencin sporla buluştuğunu, LGS ve YKS hazırlık kurslarında ise 10 bin öğrencinin sınavlara hazırlandığını kaydetti.

Ziya Gökalp, Necip Fazıl Kısakürek ve Cemil Meriç kütüphanelerinin modernize edilerek gençlerin hizmetine sunulduğunu aktaran Aksoy, 24 saat açık "uyumayan kütüphane" konseptiyle hizmet veren Cemil Meriç Kütüphanesi'nde ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramı yapılacağını bildirdi.

Kütüphanelerde ücretsiz çay, çorba ve sınırsız internet hizmeti sunulduğunun altını çizen Aksoy, Vatan Kitap Kafe'nin de gençlerin sosyalleşmesi için açıldığına dikkati çekti.

Aksoy, özel bireylerin istihdam ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Menekşe Engelsiz Kafe'nin hizmete açıldığını, Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi'nin ilmi ve kültürel faaliyetlerle gençlere kapılarını araladığını ifade etti.

Merkez Kapalı Yüzme Havuzu'nun yenilenerek yeniden hizmete açıldığını belirten Aksoy, Turgut Özal Stadyumu yanında yeni bir yüzme havuzu yapılacağını, ayrıca yaklaşık 6 yıldır atıl durumda bulunan 800 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu kız yurdunun kullanıma açılması için Gençlik ve Spor Bakanlığına devir sürecinin başlatıldığını açıkladı.