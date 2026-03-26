Çöpe atılan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

Esenyurt'ta yanlışlıkla çöpe atılan 26 tam ve 2 yarım altın, yapılan titiz aramalar sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi. Suriye uyruklu Faraj Mustafa, altınlarını geri almak için belediyeye başvurdu.

Esenyurt'ta yanlışlıkla çöpe atılan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 26 tam ve 2 yarım altın, atık tesisinde yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içinde altın bulunan bir paketin yanlışlıkla çöpe atıldığını fark etti.

Durumu hemen Esenyurt Belediyesine bildiren Mustafa, zabıta ekipleriyle birlikte belediyenin atık toplama tesisine gitti. Harekete geçen belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması yaptı.

Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, Mustafa ile birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların bulunduğu paketin sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.

Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı.

Zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından tutanak altına alınan altınlar, sahibine teslim edildi.

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu

Kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu
Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Korkulan oldu! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı