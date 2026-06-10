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Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı
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Esenyurt'ta bir banka şubesine motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç., polis operasyonuyla yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 04.20 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Bankanın önüne gelen motosikletli şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Sabah banka şubesini açan personel, camdaki kurşun izlerini görünce polis ekiplerine haber verdi. Banka şubesi geçici olarak kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Banka şubesi ve çevredeki esnafın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.Ç.'yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Saldırı anı ve öncesi çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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