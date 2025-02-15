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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, İşsizliğe Çözüm Sunuyor

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, İşsizliğe Çözüm Sunuyor
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdam sorununu çözmek için 2 bin 500 firma ile işbirliği yapıyor. Son mülakata 200 kişi katıldı, ayda ortalama 530 kişiye iş imkanı sağlanıyor.

İstanbul genelinde 2 bin 500 firma ile işbirliği yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlar ve işverenler arasında köprü kurarak, istihdam sorununa çözüm sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ESBİM, kentte 2 bin 500 firmaya yaptığı işbirliğiyle, iş arayanlara ve nitelikli personel bulmakta zorlanan firmalara hızlı ve etkili çözümler sağlıyor.

İşsizliğe çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen ESBİM'in son olarak Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği mülakata 200 kişi katıldı. Görüşmeler sonucunda, belirtilen şartları sağlayan adaylar, uygun kadrolarda istihdam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi Koordinatörü Barış Çınar, her ay ortalama 530 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Vatandaşlara yeni iş fırsatları sunmak için yönlendirmeler yaptıklarını kaydeden Çınar, "Birim olarak ilçemizdeki istihdamı artırmaya, iş arayanlara umut olmaya ve bölgenin iş gücü ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ESBİM'in mülakatına katılan Ali Otay ise merkezin kendisine ve iş arayan arkadaşlarına umut olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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