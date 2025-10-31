Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy: 'Esenyurt, Emekçi ve Teknoloji Üreten Bir Kent'

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Biz, gerçekten önemli bir kentiz. Teknoloji üretiyoruz, sanayi üretiyoruz. Türkiye sanayi üretiminin yüzde 6,7'sini tek başına üreten bir emekçi kentiyiz." dedi.

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Esenyurt'ta Projelerle Dolu Dolu 1 yıl" programında konuşan Aksoy, göreve geldiklerinde belediyenin ödeme dengesinin oldukça bozuk olduğunu, işlerliğini kaybetmiş bir yapının bulunduğunu söyledi.

Aksoy, o dönemde çalışma huzuru kalmamış personel kadrosunun ve uzun yıllardır bekleyen kent problemlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Biz, gerçekten önemli bir kentiz. Teknoloji üretiyoruz, sanayi üretiyoruz. Türkiye sanayi üretiminin yüzde 6,7'sini tek başına üreten bir emekçi kentiyiz. Bir milyon kayıtlı nüfusuyla en yüksek yoğunluğa sahip şehir. 240 bin genciyle geleceğimizin sigortası Esenyurt hepimizin." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, ilçede eğitim, sağlık, çevre, kültür, ulaşım ve altyapı alanında bir yıl içinde biten projeleri ve başlanacak işleri katılımcılara aktardı.

Bazı siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.