Haberler

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy: 'Esenyurt, Emekçi ve Teknoloji Üreten Bir Kent'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı konuşmada, Esenyurt'un Türkiye'nin sanayi üretiminin önemli bir parçası olduğunu ve belediyenin projeleri ile sorunları çözme yolunda ilerlediklerini belirtti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Biz, gerçekten önemli bir kentiz. Teknoloji üretiyoruz, sanayi üretiyoruz. Türkiye sanayi üretiminin yüzde 6,7'sini tek başına üreten bir emekçi kentiyiz." dedi.

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Esenyurt'ta Projelerle Dolu Dolu 1 yıl" programında konuşan Aksoy, göreve geldiklerinde belediyenin ödeme dengesinin oldukça bozuk olduğunu, işlerliğini kaybetmiş bir yapının bulunduğunu söyledi.

Aksoy, o dönemde çalışma huzuru kalmamış personel kadrosunun ve uzun yıllardır bekleyen kent problemlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Biz, gerçekten önemli bir kentiz. Teknoloji üretiyoruz, sanayi üretiyoruz. Türkiye sanayi üretiminin yüzde 6,7'sini tek başına üreten bir emekçi kentiyiz. Bir milyon kayıtlı nüfusuyla en yüksek yoğunluğa sahip şehir. 240 bin genciyle geleceğimizin sigortası Esenyurt hepimizin." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, ilçede eğitim, sağlık, çevre, kültür, ulaşım ve altyapı alanında bir yıl içinde biten projeleri ve başlanacak işleri katılımcılara aktardı.

Bazı siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
title