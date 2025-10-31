Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, 1'inci yılını anlattı

ESENYURT Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, görevdeki birinci yılını doldurduğu 31 Ekim Cuma günü düzenlenen programda, ilçede tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı. Aksoy, " Esenyurt 'a hizmet yolculuğumuzun birinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Bir yıl önce zor şartlar altında görevimize başladığımızda hızla bir durum raporu çıkardık. Ödeme dengesi bozulmuş, işlevlerini kaybetmiş bir yapı, çalışma huzuru kalmamış personel kadromuz, uzun yıllardır bekleyen politik kent problemleri, şehrin ana sorunu haline gelmiş bir belediye ve her gün medyada yer alan olumsuz haberlerle daha da yıpratılan, ötekileştirilen bir kent olarak Esenyurt. Bütün bunlara çare olabileceğimizi düşündük. Esenyurt , hepimizin bildiği gibi çok kıymetli. Biz bunu güvenli ve huzurlu bir şekilde, sağlam bir temelde yapmak istiyoruz" dedi.

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt'a hizmet yolculuğumuzun birinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Bir yıl önce zor şartlar altında görevimize başladığımızda hızla bir durum raporu çıkardık. Ödeme dengesi bozulmuş, işlevlerini kaybetmiş bir yapı, çalışma huzuru kalmamış personel kadromuz, uzun yıllardır bekleyen politik kent problemleri, şehrin ana sorunu haline gelmiş bir belediye ve her gün medyada yer alan olumsuz haberlerle daha da yıpratılan, ötekileştirilen bir kent olarak Esenyurt'u devraldık. Bütün bunlara çare olabileceğimizi düşündük. Esenyurt, hepimizin bildiği gibi çok kıymetli. Biz bunu güvenli ve huzurlu bir şekilde, sağlam bir temelde yapmak istiyoruz. Esenyurt gerçekten önemli bir kenttir, teknoloji üretiyoruz, sanayi üretiyoruz. Türkiye sanayi üretiminin yüzde 6,7'sini tek başına üreten bir emekçi kentiz. 1 milyon kayıtlı nüfusuyla en yüksek yoğunluğa sahip olan bir ilçe" dedi.

'145 FARKLI BRANŞTA YAKLAŞIK 14 BİN 150 KADIN VE GENCİMİZE MESLEK VE EĞİTİM KURSLARI VERDİK'

Aksoy, "Yıllardır yarım kalmış projelerin tamamını bitirmek, Esenyurt'a değer katacak projeleri hayata geçirmek ve valiliğimizle, bakanlıklarımızla iş birliği içinde merkezi bütçe yatırımlarını ilçemize kazandırmak istiyoruz. Teknik olarak bu üç yöntemi yönetim modeli olarak belirledik. Elbette bu programda tüm çalışmalardan bahsetmek mümkün değil. Ancak elimizden geldiğince geçen bir yılın örneklerini, iyi uygulamaları sizlere samimiyetle anlatmak istiyoruz. Program kapsamında tamamlanan, devam eden, planlanan ve merkezi bütçeyle desteklediğimiz yatırımları sizlere sunacağım. Önceliğimiz eğitim hizmetleriyle başlıyor. Eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonuyla hızlı bir şekilde harekete geçtik. Acil ihtiyaç duyulan 14 okulumuzun iç ve dış tadilatlarını, tesisat yenilemelerini tamamlayarak teslim ettik. Sonrasında meslek ve sanat kurslarımıza yoğunlaştık. 28 merkezimizde açtığımız 145 farklı branşta yaklaşık 14 bin 150 kadın ve gencimize meslek ve eğitim kursları verdik. Etüt ve sürekli eğitim merkezlerimizde de önemli çalışmalar yaptık. Toplam 5 bin öğrencimizi sınavlara hazırlık kurslarımıza aldık. Bununla birlikte 19 merkezimizde de etüt çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 5 bin öğrencimize ücretsiz dershane sağladık. Bu ciddi bir rakam" ifadelerini kullandı.

'AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ KONUSUNDA DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Aksoy, "Aile Sağlığı Merkezleri konusunda da önemli adımlar attık. İlçemizin yoğunluğu ve hızlı büyümesi nedeniyle Aile Sağlığı Merkezlerinin yapımında yer sıkıntısı yaşanıyordu. Bu sorunu çözmek için belediye kaynaklarımızla uygun alanlar üreterek bu merkezleri inşa etmeye başladık. Aile Sağlığı Merkezlerimizi Aşık Veysel ve İstiklal Mahallelerinde tamamlayarak teslim ettik. Bununla birlikte yakın zamanda toplamda 54 tesisinin projelerini hazırlayarak Sağlık Bakanlığı'na sunduk" dedi.

'AŞEVİMİZİ 10 BİN KAPASİTEYE ÇIKARDIK'

Aksoy, "Aşevimiz göreve geldiğimizde 250 kişilik kapasiteye sahipti, biz bunu günlük 10 bin kişilik kapasiteye çıkardık. Şu an aşevimizin tüm yemekleri, kütüphanelerimiz ve kreşlerimizin tamamının yemekleri buradan geliyor. Kavşaklarla ilgili de önemli bir çalışma yürüttük. Yol ayrımlarında kavşakların bakımsızlığı nedeniyle araç ve yaya güvenliği risk altındaydı. Yeni kavşakları standart hale getirerek birleştirdik, düzenlemelerini yaptık. Billboardlarımız da ilçemizin önemli iletişim alanlarından biri. 128 bilbordumuzun ve çeşitli tanıtım alanlarımızın uzun süredir tadilat görmediğini tespit ettik. Belediyemizin görünümünü iyileştirmek amacıyla bu alanlarda kapsamlı yenilemeler başlattık. Artık billboardları sadece reklam değil, vatandaşla iletişim aracı olarak da kullanıyoruz. Duyurularımızı, bilgilendirmelerimizi halkımıza doğrudan ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN HEDEFİMİZ, PLANLADIĞIMIZ BÜTÇENİN YÜZDE 90'INI GERÇEKLEŞTİRMEK'

Aksoy, "Kaynak kullanımında da ciddi bir disiplin oluşturduk. Göreve geldiğimizde belediyemizin 5 milyar 687 milyon TL borcu vardı. Bunun 1.7 milyon TL'si acil ödenmesi gereken, hizmet karşılığı oluşmuş borçlardı. Bize hizmet sunmuş, mal veya iş teslim etmiş firmalara karşı olan bu borçları planlı bir şekilde ödemeye başladık. Bu süreçte kimsenin kayırılmadığı, tamamen şeffaf bir ödeme planı oluşturduk. Hiç kimseye "tanıdığı var" diye öncelik verilmedi, herkes hakkını sırasıyla aldı. Biz bu belediyeyi aynı disiplinle yönetmek zorundayız. Üç payı mevcut ödemelere, bir payı geçmiş borçlara ayırarak ilerliyoruz. Borcu ödememezlik yapmıyoruz ama mevcut belediye hizmet standartlarını da korumak zorundayız. Bu yılki bütçemizde yüzde 70 gerçekleşme oranı sağladık. Geçen yıl bu oran yüzde 50'ydi. Önümüzdeki yıl için hedefimiz, planladığımız bütçenin yüzde 90'ını gerçekleştirmek" diye konuştu.

Aksoy, "Belediyelerin bütçeyi oluşturması kadar, onu gerçekçi bir şekilde hayata geçirmesi de önemlidir. Normalde belediyelerin hizmetlerini sürdürebilmesi için güçlü bütçelere ihtiyacı vardır. Ancak biz, bütçe gerçekleşme oranlarımızı artırarak daha az kaynakla daha çok hizmet üretmeyi başardık. Önümüzdeki yıl için 12 milyar TL'lik bir bütçe hazırladık ve bunu gerçekçi şekilde uygulayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz, bu bütçenin en az yüzde 90'ını hayata geçirmek. Ayrıca personellerimizle, kamu görevlilerimizle, memurlarımızla, kamu işçilerimizle ve sözleşmeli personellerimizle toplu iş sözleşmelerimizi tamamladık. Böylece çalışanlarımızın haklarını korurken kurumsal istikrarı da güçlendirdik" dedi.

HAYATA GEÇİRİLEN BAZI PROJELER

Belediyeden yapılan açıklamaya göre hayata geçirilen bazı projeler şu şekilde:

"Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında 14 okulun bakım ve onarımı tamamlanırken, öğrencilere etüt ve sürekli eğitim merkezlerinde destek verildi. 28 merkezde açılan 145 farklı branşta kurslarla vatandaşlara yeni mesleki beceriler kazandırıldı.

"Aşık Veysel ve İstiklal Mahallelerinde iki yeni aile sağlığı merkezi tamamlanarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Akçaburgaz, Süleymaniye ve Aşkemseddin Mahallelerinde üç 112 Acil Sağlık İstasyonu faaliyete geçti.

"Mimar Sinan Millet Bahçesi ve 7 yeni Nefes Bahçesi ilçeye kazandırılırken, 11 park yenilendi.

"Esenyurt Aşevi'nin kapasitesi artırılarak günde 10 bin kişilik yemek üretimi sağlandı. 26 bin öğrenciye kırtasiye desteği verildi.

"Sonevler Kapalı Semt Pazarı ve Akçaburgaz Kapalı Otoparkı vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe genelinde 50 bin ton asfalt, 190 bin m² parke döşemesi ve 12 kavşak düzenlemesi yapılarak ulaşım altyapısı yenilendi."