Esenler'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Esenler'de Oruçreis Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Esenler'de yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.