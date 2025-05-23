Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 Kilometrelik TIR Kuyruğu

Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 Kilometrelik TIR Kuyruğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran gümrüğündeki sistemsel sorun nedeniyle 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. 600'den fazla TIR, 3 gündür sırada bekliyor.

TÜRKİYE'den İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek isteyen TIR şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. 3 gündür bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 3 kilometreye ulaştı. TIR şoförleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip, ihraç yüklerini teslim etmek için sıra beklerken, TIR şoförü Ali Ağapur (50), yoğunluğun İran gümrüğündeki sistemsel sorundan kaynaklandığını söyledi. Ağapur, 3 gündür sorunun giderilmesini bekliyoruz. Yolda perişan olduk. Bekleyen araç sayısı 600'ün üzerinde. Araç park sahası olmadığı için de yol kenarında uzun kuyruklar oluşturduk dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Tarih verdi! Trump'tan piyasaları alt üst edecek vergi hamlesi
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.