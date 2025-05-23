TÜRKİYE'den İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek isteyen TIR şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. 3 gündür bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 3 kilometreye ulaştı. TIR şoförleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip, ihraç yüklerini teslim etmek için sıra beklerken, TIR şoförü Ali Ağapur (50), yoğunluğun İran gümrüğündeki sistemsel sorundan kaynaklandığını söyledi. Ağapur, 3 gündür sorunun giderilmesini bekliyoruz. Yolda perişan olduk. Bekleyen araç sayısı 600'ün üzerinde. Araç park sahası olmadığı için de yol kenarında uzun kuyruklar oluşturduk dedi.