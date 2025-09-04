Erzurum ve Kamerun Kardeş Belediye Protokolü İmzaladı

ERZURUM'un Yakutiye Belediyesi ve Kamerun'un Kumbo Belediyesi arasında kardeşlik ve iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen 6'ncı Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi'nde Yakutiye Belediyesi ile Kamerun'un Kumbo Belediyesi imzaladıkları protokolle kardeş belediye oldu. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Kumbo Belediye Başkanı Mborong Venasius Bonkıyung Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in nezaretinde imzaladıkları protokolle, tarım, çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında iş birliği, tarım politikaları, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik iş birlikleri ve ortak projeler geliştirilmesi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, halklar arası dostluk ve dayanışma gerçekleştirilecek.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Bu kardeşlik anlaşmasıyla sadece belediyelerimiz arasında değil, aynı zamanda iki ülke halkı arasında da gönül köprüleri kuruyoruz. Afrika'daki kardeşlerimizle birlikte hem dostluğumuzu pekiştirecek hem de belediyelerimiz adına ortak projeler yürüteceğiz. Bu iş birliği, iki şehir için de kültürel anlamda da önemli kazanımlar sağlayacaktır" diye konuştu.

Kumbo Belediye Başkanı Mborong Venasius Bonkiyung ise yaptığı açıklamada, "Yakutiye Belediyesi ile kurduğumuz bu kardeşlik, iki halk arasındaki dostluğu pekiştirecek ve ortak projelerle her iki belediyeye de değer katacaktır" dedi.