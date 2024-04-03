Erzurum Üniversite Öğrencileri İhtiyaç Sahibi Çocukları Mutlu Etti

Erzurum'da üniversite öğrencileri "gönüllülük" dersi kapsamında başlattıkları "Bu bayram beni sen giydir" projesi ile temin ettikleri bayramlıklarla ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde seçmeli olarak yapılan "gönüllülük" dersi kapsamında öğrenciler, çocuklar için yardım gönüllüsü oldu.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nin de katkı verdiği projede hayırseverler, üniversite ve fakülte yönetimi ile öğrencilerin birlikte topladıkları paralarla ayakkabı, pantolon ve kazak alındı. Malzemeler daha sonra okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için tek tek ayrıldı.

Üniversiteli öğrenciler, "Bu bayram beni sen giydir" projesiyle 300 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler ulaştırarak mutlu etti.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Namlı, her yıl yeni projeler geliştirildiğini, bu sene de öğrencilerle "Bu bayram beni sen giydir" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Beklenen yardımların fazla geldiğini söyleyen Namlı, "Öğrencilerimiz çok büyük bir özveriyle kampanya için çalıştılar. 300 öğrenciyi baştan sonra giydiriyoruz. Öğrencilerimizin iyi niyetleriyle, güzel kalpleriyle inanılmaz derecede katlım gösterdiler." dedi.

ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Birol Soysal, üniversitelerin topluma katkı sağlamasının en önemli sac ayaklarından biri olduğunu, "gönüllülük" dersinin de bu amacı taşıdığını belirtti.

Projeye destek veren Yakutiye Gençlik Merkezi ETÜ Genç Ofis'te görevli Gençlik Lideri Mehmet Emin Daş, yardım faaliyetlerinde öğrencilere yardımcı olduklarını belirti.

Gönüllülük dersini alan öğrencilerden Elanur Özdemir, üniversitenin sürekli bu tür faaliyetlerde bulunduğunu ve dersi seçerek iyilikler yapmak istediklerini belirterek, "Ramazan dolayısıyla yardımlaşmamız gerekiyor. Hem kültürümüzde dinimizde de böyledir. Bu dersi seçen arkadaşlarım, iyi insanlar öncülüğünde gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabiliyorlar." ifadelerini kullandı.