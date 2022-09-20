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Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 97 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 97 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg97,0097,0097,00HTS
NohutKg23,0029,0025,00HTS
BulgurKg9,9615,0013,07HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

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