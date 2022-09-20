Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 97 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 97 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|97,00
|97,00
|97,00
|HTS
|Nohut
|Kg
|23,00
|29,00
|25,00
|HTS
|Bulgur
|Kg
|9,96
|15,00
|13,07
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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