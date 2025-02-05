Erzurum'da Yeni Okçuluk Kulübü ile Milli Sporcu Yetiştirme Hedefi

Erzurum Palandöken ilçesinde açılan okçuluk kulübü, milli takıma sporcu kazandırmak istiyor.

Milli takım antrenörleri olan Hasan Basri Hancı, Ela Kara ve Halil İbrahim Gürses tarafından kentte kurulan okçuluk kulübü, 3 yaşından itibaren bütün yaş gruplarına özel okçuluk eğitimleri vermenin yanı sıra kondisyon merkeziyle de milli sporcu yetiştirmeyi planlıyor.

Okçuluk kulübü hem hobi amaçlı gelenlere hem de bu sporu profesyonel şekilde yapmak isteyenlere özel eğitim veriyor.

Eski milli sporcu ve okçuluk antrenörü Hasan Basri Hancı, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla açtıkları okçuluk kulübüyle amaçlarının olimpik ve paralimpik düzeyde milli sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Gençlerin şu anda sosyal medya bağımlılığı olduğunu ifade eden Hancı, "Antisosyal bir toplum yetişiyor. Bunun önüne geçmek için çocukları okçuluğa yönlendirmek istiyoruz. Gerçek sporcu yetiştirmek istiyoruz. bu doğrultuda çalışmak istiyoruz. Alanında uzman kondisyoner ve antrenörlerimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada sadece sporcu değil, aynı zamanda antrenör de yetiştiriyoruz." dedi.

Kondisyoner Ela Kara da okçuluk spor salonlarını diğer spor salonlarından ayıran tek farkın, kondisyon merkezlerinin olduğunu ve sporcuların bireysel farklarını gözeterek özel kondisyon çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Kara, "Burada sporcularımın omurga sağlıklarını da göz önünde bulundurarak ekstra antrenman planlanmaktayız. 3 yaşından itibaren sporcuları yaş kategorilerine göre farklı antrenman yaptırarak yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Antrenör Halil İbrahim Gürses ise 2020 yılında antrenörlüğe başladığını ve arkadaşlarıyla böyle bir kulüp açarak hem kendilerini hem de sporcular yetiştirmek istediklerini anlattı.

Gürses, okçuluk branşında yaş sınırının olmadığını ve herkesin bu sporu yapabileceğini belirterek, "Burada profesyonel eğitim veriyoruz. Buraya hobi amaçlı gelenler de var ama biz genelde sporcu yetiştirmeye yönelik eğitimler veriyoruz. İnşallah burada büyük başarılar alacağız." ifadelerini kullandı.