Erzurum'daki ortaokula hayırsever desteğiyle spor salonu kazandırılacak

Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hayırsever desteğiyle Şükrüpaşa Ortaokulu bahçesinde yapılacak kapalı spor salonunun protokolü imzalandı. Törende Vali Mustafa Çiftçi ve Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır konuşarak, gençler için yeni spor imkanlarının önemine vurgu yaptılar.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hayırsever desteğiyle Şükrüpaşa Ortaokulu bahçesinde yaptırılacak spor salonunun protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığının Yakutiye'de bir okul yaptırdığını belirterek, "Şükrüpaşa Ortaokulu'nda kapalı spor salonunun imza töreni için bir aradayız. Milli Eğitim Bakanımız ilimizi ziyaretinde oraya bir kapalı spor salonu davetinde bulunmuştu. Bakanımızın sözünü bugün Bahçeşehir Koleji yerine getirmiş oluyor. Bu imza töreninden dolayı Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde oldu." dedi.

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır da üniversiteyi okuduğu kentte hayırlı bir işe vesile olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu çok anlamlı ve beni çok mutlu etti. Kurumum ve şahsım adına Valimize ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Erzurum, muhteşem bir kapalı spor salonuna kavuşacak. Diğer illerde olan tüm imkanları buraya getiriyor olacağız. İnşallah ekibimizle bu işe tüm gücümüzü vereceğiz ve gençlerimizin her alanda yetişmesini ve desteklenmesini sağlayacağız. Erzurum'dan daha çok milli sporcunun ve yeteneğin çıkmasını arzu ediyoruz. Bu işe vesile olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanımız Enver Yücel'e teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve Genel Müdür Çakır, spor salonu için düzenlenen protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
