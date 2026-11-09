Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı 24 bin 500 dekarı buldu, 410 çiftçi üretiyor

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Erzurum'da çiftçilere sağlanan eğitim ve pazar garantisiyle şeker pancarının ekim alanı genişledi.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle tarımsal üretim de artıyor.

Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın ekilen şeker pancarı, soğuk iklime dayanıklılığı nedeniyle çiftçilerden rağbet görüyor.

Özellikle Erzurum Şeker Fabrikası'nın 2018'de özelleştirilerek bir yıl sonra alımlara başlamasının ardından çiftçilere eğitimler ve pazar garantisi verildi. Bu sebeple üretim alanı büyüyen şeker pancarında ekim alanı son yıllarda artmaya devam ediyor.

Şeker pancarı hasadının sonuna yaklaşıldığı kentte, tarladan sökülen şeker pancarları traktörlere yüklenerek fabrikaya taşınıyor.

Sezonun yağışlı geçmesi nedeniyle verimin de arttığı kentte, geçen sezon 22 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 24 bin 500 dekara çıktı.

Kentteki gece gündüz farkı, kaliteyi artırıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, Erzurum'daki şeker pancarı ekili alanlarda söküm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, gerçekleşen çalışmaları anlattı.

Polar oranı ve üretim alanlarıyla ilgili bilgi veren Kenger, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 128 bin ton kadar şeker pancarı rekoltesi bekliyoruz. Polar oranımız yüzde 17'lerde. Hal böyle olunca 21 bin ton kadar toz şeker rekoltesi bekliyoruz. Ekilişimiz artış gösteriyor. Geçen senelerde 22 bin dekar iken şu anda 24 bin 500 dekar ve toplamda 410 çiftçimiz işleyerek şeker pancarını elde ediyoruz. Erzurum'da gece gündüz sıcaklık farkının şeker pancarının kalitesi noktasında çok büyük etkisi var. Şeker pancarında 17 polar oran çok iyi bir oran. Bu oran da bizim şeker pancarının kalitesini ön plana çıkarıyor." dedi.

Kampanyanın bir ay önce başladığını ve ekili alanların yarısının söküldüğünü dile getiren Kenger, bir ay içerisinde de tüm alanların söküm işinin tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA