Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı 24 bin 500 dekarı buldu, 410 çiftçi üretiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı 24 bin 500 dekarı buldu, 410 çiftçi üretiyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da eğitim ve pazar garantisiyle şeker pancarı ekim alanı geçen sezon 22 bin dekardan bu yıl 24 bin 500 dekara çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kenger, yaklaşık 128 bin ton pancar ve 21 bin ton toz şeker rekoltesi beklediklerini, 410 çiftçinin üretim yaptığını söyledi.

Erzurum'da çiftçilere sağlanan eğitim ve pazar garantisiyle şeker pancarının ekim alanı genişledi.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle tarımsal üretim de artıyor.

Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın ekilen şeker pancarı, soğuk iklime dayanıklılığı nedeniyle çiftçilerden rağbet görüyor.

Özellikle Erzurum Şeker Fabrikası'nın 2018'de özelleştirilerek bir yıl sonra alımlara başlamasının ardından çiftçilere eğitimler ve pazar garantisi verildi. Bu sebeple üretim alanı büyüyen şeker pancarında ekim alanı son yıllarda artmaya devam ediyor.

Şeker pancarı hasadının sonuna yaklaşıldığı kentte, tarladan sökülen şeker pancarları traktörlere yüklenerek fabrikaya taşınıyor.

Sezonun yağışlı geçmesi nedeniyle verimin de arttığı kentte, geçen sezon 22 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 24 bin 500 dekara çıktı.

Kentteki gece gündüz farkı, kaliteyi artırıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, Erzurum'daki şeker pancarı ekili alanlarda söküm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, gerçekleşen çalışmaları anlattı.

Polar oranı ve üretim alanlarıyla ilgili bilgi veren Kenger, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 128 bin ton kadar şeker pancarı rekoltesi bekliyoruz. Polar oranımız yüzde 17'lerde. Hal böyle olunca 21 bin ton kadar toz şeker rekoltesi bekliyoruz. Ekilişimiz artış gösteriyor. Geçen senelerde 22 bin dekar iken şu anda 24 bin 500 dekar ve toplamda 410 çiftçimiz işleyerek şeker pancarını elde ediyoruz. Erzurum'da gece gündüz sıcaklık farkının şeker pancarının kalitesi noktasında çok büyük etkisi var. Şeker pancarında 17 polar oran çok iyi bir oran. Bu oran da bizim şeker pancarının kalitesini ön plana çıkarıyor." dedi.

Kampanyanın bir ay önce başladığını ve ekili alanların yarısının söküldüğünü dile getiren Kenger, bir ay içerisinde de tüm alanların söküm işinin tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı30

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Flash TV'nin unutulmaz çifti boşanıyor! Meğer 17 yıldır ayrılarmış

Türkiye'nin ilk fenomen çifti Subaşı ailesinden haber var!
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar