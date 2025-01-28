Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Vali Çiftçi, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yılın ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kentteki yatırım ve projelere değinen Çiftçi, "Kentte 2025 yılında kamu kurumlarına ait 810 yatırım projesi mevcut. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 101 milyar 560 milyon liradır. 2024 yılında gönderilen ödeneklerin yüzde 72.5'i harcanmış durumdadır. İlimizdeki 810 kamu yatırım projesinin 328'i tamamlanmış, 305'i halen devam etmekte, 133'ü de ihale edilme aşamasına gelmiştir." dedi.

Sunumlarla devam eden toplantıya, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe kaymakamları katıldı.