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Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli Fidan Dikimi Projesi Başladı

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Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan 'Değerler Gençlikte, Tohumlar Merkezinde Yeşersin' projesi kapsamında 100 öğrenci, 5 ay bakımını yapacakları 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Değerler Gençlikte, Tohumlar Merkezinde Yeşersin" projesi kapsamında 100 öğrenci, 5 ay bakımını yapacakları 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Palandöken Kaymakamlığı, Palandöken Gençlik Merkezi, İlçe Milli Eğitim ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin paydaşlığında hazırlanan projenin açılış etkinliği yapıldı.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, Palandöken Kaymakam Refiği Mustafa Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, gençlik liderleri ve 4 okuldan 100 öğrenci katıldı.

Köroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin ülke için birer fidan olduğunu ifade ederek, ahlaklı, kültürlü ve dürüst bireyler olmaları tavsiyesinde bulundu.

Projenin koordinatörü ve gençlik lideri Bahtiyar Akan ise ağaçların sadece yeşillik ve doğal güzellik olmadığını, bazı canlılara yuva bazılarına da hayat olduğunu söyledi.

Öğrencilerde yeşili yayma ve koruma bilinci oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Akan, şöyle devam etti:

"Toprağa küçük bir fidan diktiğimizde dünyamıza nefes, çocuklarımıza şifa olacak, yıllarca yaşayıp hayır dualarına kapı açacak bir ağaca sahip oluyoruz. Gençlerimizle, çevre ve doğa konusuna dikkati çekmek, somut adımlarla kamuoyunu bilinçlendirerek yeni ormanları oluşturmak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Bugün yapılan fidan dikimiyle her hafta bir okulumuz gelecek ve bu fidanların bakımını yapacak. Buradaki gayemiz çocukların kendi elleriyle büyüttüğü bir fidanı toprakla buluşturmak ve bu projede gençlerimiz fidanların bakımını yaparken yardımlaşma, empati kurma ve akran kaynaşmasını sağlayacağız."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri proje kapsamında kurdele keserek, öğrencilerle 100 fidan dikip, can suyu verdi.

Dikilen fidanlar her hafta bakımları öğrencilerce yapılacak, akabinde değerler eğitimi yapılacak ve 5 ayın sonunda 100 fidanla birlikte Erzurum genelinde Cumhuriyet'in 100.yılı kapsamında 1923 fidan toprakla buluşturulacak.

Kaynak: AA / Güncel

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