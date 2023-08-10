Erzurum'da gece vakti yağma suçundan aranan şahıs yakalandı
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Erzurum Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan 27 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. Erzincan'da yakalandı. Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince M.K., dün saat 16.00 sıralarında yakalandı. M.K. işlemlerinin ardından Kapalı Cezaevine gönderildi.
Erzurum Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 27 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. Erzincan'da yakalandı.
Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince M.K., dün saat 16.00 sıralarında yakalandı. M.K. işlemlerinin ardından Kapalı Cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel