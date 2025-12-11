Haberler

Erzurum'da dolandırıcılık operasyonu; 13 tapu senedi, altın ve para ele geçirildi

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde 13 tapu senedi, yüklü miktarda altın ve para bulundu. Şüpheli tutuklandı.

ERZURUM'da dolandırıcılık yaptığı belirtilen şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 13 tapu senedi, yüklü miktarda altın ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuyla ilgili 3 ay fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, kendisi ve eşi adına düzenlenmiş, Erzurum, Erzincan ve İstanbul'da taşınmazlara ait 13 tapu senedi, 1 milyon 908 bin lira değerinde 2 altın bilezik, 317 bin lira değerinde 1 beşi bir yerde altın zincir, 107 bin 700 lira değerinde 3 yüzük, 10 bin 800 lira değerinde 1 yüzük, 74 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.

Ayrıca adreste şüpheli adına düzenlenmiş, manevi konumu olduğuna ilişkin hazırlanmış broşür şeklindeki 'icazetname' ile manevi konumunu gösterir belgeyle birlikte tomarlar halinde ayet ve muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen dikdörtgen şekilde kesilmiş kağıt parçaları bulundu. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
