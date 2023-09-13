Erzurum'da büyük uyuşturucu operasyonu

Erzurum'un Pasinler ve Şenkaya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 67 kilo 500 gram esrar, 18 kilo 400 gram skunk ve 373 bin 392 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Erzurum'un Pasinler ve Şenkaya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 67 kilo 500 gram esrar, 18 kilo 400 gram skunk ve 373 bin 392 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin 7-12 Eylül'de Pasinler ve Şenkaya ilçeleri kırsalında gerçekleştirdikleri aramalarda, 67 kilo 500 gram esrar, 18 kilo 400 gram skunk ve 373 bin 392 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği bildirildi.