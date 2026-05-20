"Dünya Arı Günü"nde Erzurumlu üreticilere hibeli kovan desteği verildi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde arıcılığı geliştirmek amacıyla 50 üreticiye, yüzde 70 hibeyle 400 arılı kovan teslim edildi. Proje kapsamında eğitim ve bal ormanı kurulumu da yapılacak.

Erzurum'da arıcılığın yaygınlaşması için gerçekleştirilen projeler kapsamında 50 üreticiye 400 arılı kovan, yüzde 70 hibeyle teslim edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca ilan edilen Dünya Arı Günü'nde Aşkale Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kurayla belirlenen 50 üreticiye arılı kovan teslim edildi.

Proje kapsamında yüzde 70 hibeli kovanların finansmanının yüzde 70'ini bağışlar oluştururken, yüzde 30'u üreticilerin öz kaynaklarından yapıldı.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, projenin önemine dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğuztürk, "Bugün başladığımız proje sadece kovan ve arı kolonisi vermekten ibaret değildir. Projemizi üç saç ayağına oturttuk. Bugün arı kolonisi ve kovan desteği ile başlayacağız projemize, ikinci aşamada modern arıcılık tekniklerini uygulamak adına destek alan tüm üreticilerimize eğitim vererek devam edeceğiz. Bununla birlikte de yine bu sene başlangıcını yapacağımız bal ormanı kurulumu ile ilçemizin çiçek florasını daha da zenginleştireceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ise "Dünya Arı Günü" dolayısıyla kovan dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kenger, şunları kaydetti:

"Erzurum bitki florası çok zengin. Yükselti farkı çok fazla olan bir şehir. Bu yükselti farkından ve bitki florasının zenginliğinden kaynaklı balımız da çok kaliteli. Yaklaşık 2 bin kadar arıcımız, 137 bin kadar da arılık kovanımız var. Bunun yanında sezonda 200 bin kadar arılı kovanı misafir ediyoruz. Bu bağlamda arıcılık şehrimizde aslında çok gelişebilir ve ön planda olabilir bir durum. Aşkale Kaymakamlığımız, İlçe Müdürlüğümüz ve Belediyemizin katkılarıyla 400 tane arılık kovanı 50 yetiştiricimizle buluşturduk. Biz arıcılığı Erzurum'da daha da ileriye götürmek istiyoruz. İnşallah bu projelere devam edeceğiz."

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat'ın konuşmasının ardından, kurada ismi çıkan üreticilere kovanlar teslim edildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
