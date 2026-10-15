Erzurum'da 3X3 basketbol turnuvasını İl Emniyet Müdürlüğü takımı kazandı

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Erzurum'da kurumlar arasında düzenlenen basketbol turnuvasının şampiyonu İl Emniyet Müdürlüğü takımı oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı 4. Kamu Spor Oyunları 3X3 Basketbol Turnuvası tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü takımının şampiyon olduğu turnuvayı, Erzurum Valiliği takımı üçüncü olarak tamamladı.

Bölge finallerinde Erzurum'u, Emniyet Müdürlüğü takımı temsil edecek.

Dereceye giren takımların madalya ve kupaları Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Ömer Uslu ve diğer davetliler tarafından verildi.???????

Kaynak: AA