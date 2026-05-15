Erzurum Büyükşehir Belediyesinden "hediyelik eşya harcamaları" açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden "hediyelik eşya harcamaları"na ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, çıkan haberlerin dezenformasyon amaçlı, somut gerçeklikten ve idari işleyişten uzak olduğu belirtildi.

Erzurum'un dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapan bir merkez olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberde bahsi geçen, Oltu taşı tespihler, gümüş takı setleri, bakır işlemeleri, deri işleme ürünleri ve çerezler gibi kalemler, şahsi bir harcama değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Erzurum'un uluslararası arenadaki itibarını temsil eden, yerel sanatkarlarımız ve üreticilerimizin el emeği ürünleridir. Bu ürünler, şehrimizin tanıtımı amacıyla sadece uluslararası heyetlere ve devlet protokolüne sunulmak üzere, genelge hükümlerine tam uyumlu şekilde temin edilmiştir."

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin devlet tasarruf politikalarına tam uyum sağladığı, mülki idareden gelen resmi yazılar ve uluslararası diplomatik teamüller çerçevesinde şehri ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceği belirtildi.

Kentte 2025 yılı içinde gerçekleştirilen ve ertelenen uluslararası organizasyonlar ile valilik tebliğlerinin de aktarıldığı açıklamada, "Haberde bahsi geçen rakamlar, uluslararası delegasyonlara yönelik yıllık stok alımları olup, sanki günlük bir israfmış gibi sunulması basın etik ilkelerine aykırıdır. Bazı basın kuruluşlarının görevi, 'Uluslararası toplantılar hariç' ibaresini genelgede görmezden gelmek değil, gerçeği araştırmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Belediyemiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle yayımlanan Tasarruf Genelgesi'ne en üst düzeyde riayet etmekte, ancak Erzurum'un uluslararası bir marka şehir olma vizyonundan ve devletlerarası protokolün gerektirdiği diplomatik nezaketten de taviz vermemektedir. Halkımızın vergileriyle oluşan bütçemiz, her bir kuruşu şeffaf ve denetlenebilir şekilde sadece Erzurum'un kalkınması ve tanıtımı için kullanılmaktadır." ifadeleri yer aldı.