Erzincan Valisi Aydoğdu: Erzincan Tarım ve Turizmde Zirve İllerden Olabilir

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehirdeki tarım, hayvancılık ve doğa turizmi potansiyelini vurgulayarak, Erzincan'ın Türkiye'nin önemli illerinden biri olabileceğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki kış sporları ve doğa turizmi projeleri hakkında bilgi verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan, tarım, hayvancılık ve sera alanlarında Doğu Anadolu'nun, hatta Karadeniz'in, İç Anadolu'nun zirve illerinden biri olabilir." dedi.

Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentte eğitimden sağlığa, güvenlikten kültür-sanat etkinliklerine, spordan tarıma ve ulaşımdan istihdama kadar birçok konu hakkında bilgi verdi.

Şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımak, analizlerinin iyi yapılması gerektiğini söyleyen Aydoğdu, Erzincan sanayisinin, Bursa, Gaziantep ve Kayseri gibi olabilmesinin kısa vadede zor göründüğünü ifade etti.

Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Erzincan, tarım, hayvancılık ve sera alanlarında Doğu Anadolu'nun, hatta Karadeniz'in, İç Anadolu'nun zirve illerinden birisi olabilir. Sonra doğa ve su sporlarında da Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri olabiliriz. Çünkü kanyonlarımız yamaç paraşütüne, off-roada çok uygun."

Aydoğdu, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin konaklama sorununu çözecek tesis projesinde de çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, yapılacak çalışmalarla kentin Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri haline de gelebileceğini aktardı.

Toplantı, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'ın sunumlarıyla sona erdi. ???????

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
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