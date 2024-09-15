Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Modifiye Araç Fuarı Büyük İlgi Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen '2. Modifiye Araç Fuarı'na 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı. Etkinlikte drift yarışmaları da yapıldı ve katılımcılar büyük bir buluşma gerçekleştirdi.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi.

Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği etkinlikte, "drift" yarışması da yapıldı.

Erzincan Modifiye Araçlar Derneği Başkan Şükrü Kılıç, AA muhabirine, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Modifiye araç fuarına il dışından da çok sayıda katılımın olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"13 ilden gelen misafirlerimizle birlikte yaklaşık 600 modifiye araç burada toplandı. Erzincan adına geniş katılımlı güzel bir organizasyon oldu. Farklı kategorilerde güzellik, motor gücü ve ses sistemi ile katılan araçlar şenliğimize şenlik kattı. Burada sadece drift kategorimizde yarışlarımız oldu. Şu anda drift yarışımız devam ediyor. Allah'ın izniyle kazasız, belasız sağ salim bitirmek üzereyiz. Organizasyonda emeği geçen Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ile jandarma görevlilerine çok teşekkür ederiz. Gerçekleştirilen bu organizasyonla tüm modifiye araç sevenlerini burada buluşturduk."

Gümüşhane Modifiyeli Araçlar Dernek Başkanı Mehmet Demirsoy da modifiye araç tutkusunun 7 yaşında başladığını vurgulayarak, "Biz gençler ve birçok arkadaşlarımız burada toplandık. Erzincan'da çok güzel bir etkinlik yaptık. Erzincan'daki arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz buraya 7 kişi geldik ve aracımızla hakkımızı verdik ve gerekeni yaptık. Modifiye suç değil bir yaşam tarzıdır. Ben bütün arkadaşlarımın yanındayım. Biz her ilde kurduğumuz derneklerle resmileştik. Her ilde bu fuarları artıracağız. Bunu da gerekli önlemleri alarak en iyi şekilde yapacağız. Hükümetimizden ve devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Fuara Samsun Çarşamba'dan katılan Resul Demiroğlu ise "Aracımız Türkiye, Avrupa Araç Güzelliği birincisi. Burada çok güzel bir fuar düzenlendi. Erzincan'a yakışan bir fuar oldu." ifadesini kullandı.

Gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verilecek.

Çocuklarıyla alana gelen aileler ise araçlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Etkinlikler erzincan Güncel Kültür Yaşam Spor

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 6'sı ağır 28 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 28 işçi yaralandı, 6'sının durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta?
title