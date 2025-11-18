Haberler

Erzincan'da Kasım Ayında Çilek Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Soğuk kış şartlarına rağmen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki çilek üreticileri, ısı tülü kullanarak hasadı kasım ayının ortasına kadar sürdürüyor. Üreticiler, aralık ayı sonuna kadar çilek toplamayı planlıyor.

Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki çilek üreticileri, mayıs ayında başladıkları hasadı kasım ayının ortasında da sürdürüyor.

İlçede çilek yetiştiren üreticiler, mayıs ayında başladıkları ürün hasadını, soğuk havaya rağmen devam ettiriyor.

Çevresindeki dağların karla kaplı bulunduğu ilçede soğuk havaya "ısı tülü" ile önlem alıp üretimlerini sürdüren çiftçiler, aralık ayına kadar hasadın devam edeceğini öngörüyor.

İlçede 16 yıldır babası ile çilek üreticiliği yapan biyomühendis Uğur Yunus Karatepe, Üzümlü'de 2009 yılından beri çilek üreticiliği yaptığını söyledi.

Yaklaşık 4 dönümde üretim yaptığını ifade eden Karatepe, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 bin fide bulunmaktadır. Mayıs ayında ilk hasada başladık. Şu anda havalar iyi, böyle giderse aralık ayının 15'ine kadar hasadımız devam edecektir. Bu süre zarfı içerisinde 4 tona yakın bir ürün elde ettik. Hedefimiz, hasadı aralığın 20'sine kadar uzatmak istiyoruz. Gelecek yıl için buradan 15 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Karşımızda Munzur Dağları'nda kar var. Arkamızda Keşiş Dağları'nda da kar var. Bu mevsimde çileği görenler şaşırıyor. Üstelik birde tarla olduğunu görünce daha da şok oluyorlar. Tadını da, aromasını da bildikleri için çok rağbet var."

Soğuktan korumak için "ısı tülü" kullanıyorlar

Kartepe, tarlasının üzerini "ısı tülü" ile örterek soğuktan koruduğunu belirterek, "Isı tülünü soğuktan ve dondan korumak için fidelerin üzerine çekiyoruz ve bu sayede meyveler, fideler üşümüyor. Hasadımızı sürdürmemize yardımcı oluyor. Bunu bilimsel bir çalışma sayesinde araştırarak öğrendik ve bunu uygulamaya başladık." dedi.

Çilek sezonunun sonu olduğu için siparişleri karşılamaya çalıştıklarını anlatan Karatepe "Şu an için daha çok pastanelere veriyoruz. Haftada iki, üç defa topluyoruz. Yol üzerinde bulunduğumuz için yoldan geçen vatandaşlar da kendileri toplayıp yiyorlar. Aromasının da çok güzel olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

Oğlu ile birlikte çilek üreticiliği yapan Yavuz Karatepe de kasım ayında çilek hasadı yapmaya devam ettiklerini anlatarak, "Şu anda Munzur ve Keşiş Dağlarına kar yağdığı halde biz Üzümlü ilçesinde kasımın ortasında çilek hasadı yapıyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu. Yazın çilek toplamak çok güzel ama kasım ayında toplamak hepsinden daha güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Bakar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
