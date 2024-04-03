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Erzincan'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Erzincan'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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