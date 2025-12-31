Haberler

Atlantik Okyanusu'nda tutulan 287 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

Atlantik Okyanusu'nda tutulan 287 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da bir balıkçı, Atlantik Okyanusu'ndan getirdiği 287 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığını tezgahında sergiledi. Balık, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Erzincan'daki 287 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı vatandaşların ilgisini çekti.

Atlantik Okyanusu'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 287 kilogram ağırlığında orkinos, Erzincanlı bir balıkçı tarafından tezgahına getirildi.

Balıkçı tezgahında sergilenen dev orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

Kentte yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yapan Çağdaş Şimşek, orkinos balığının Atlantik Okyanusu'nda tutulduğunu söyledi.

Balığı Samsun'dan getirerek Erzincan halkına sergilediklerini belirten Şimşek, siparişleri aldıkları orkinosun kilosunu 600 liradan satacaklarını anlattı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler