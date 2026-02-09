Hakkında Soruşturma Başlatılan Erman Toroğlu, Adli Kontrol Tedbiri Uygulanarak Serbest Bırakıldı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - SÖZCÜ TV'de spor yorumları içeren bir programa başlayan eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında dünkü yorumu gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adliyede ifade veren Toroğlu, adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Toroğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu, SÖZCÜ TV'de, SÖZCÜ Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım'la birlikte sunduğu dün akşam yayınlanan programda, "Dursun Özbek, federasyon başkanı ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum, Federasyon başkanına diyor ki Dursun Başkan, 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardım ol destek çık' gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor" dedi.

Başsavcılık resen soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroğlu hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır. Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.

Erman Toroğlu, hakimlik ifadesinin ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroğlu, adliye çıkışında gazetecilere "Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve Futbol Federasyonu Başkanı'na sorun" dedi.