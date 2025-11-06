Haberler

Eriha'da Filistinli Aileler İsrail Saldırıları Nedeniyle Evlerini Terk Ediyor

Batı Şeria'nın Eriha bölgesinde, İsrail'in artan saldırıları nedeniyle 6 bedevi aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'ne göre, evlerini terk eden aileler, temel geçim kaynaklarına erişimin engellenmesi ve düzenli saldırılar nedeniyle bölgeyi terk etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrar eden saldırıları nedeniyle Filistinli 6 bedevi ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eriha'nın kuzeyindeki Fasayil el-Vusta bölgesinde 6 ailenin, İsraillilerin artan saldırıları sonucu evlerini terk ettiği ifade edildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgeye tel örgü çekerek Filistinlilerin temel geçim kaynakları olan tarlalarına ve mera alanlarına erişimini engellemesi sonucu 6 bedevi ailenin bugün hayvanlarını ve eşyalarını alıp bölgeyi terk ettiği kaydedildi.

İsraillilerin mükerrer saldırılarının, bölgedeki bedevi Filistinlilerin varlığına doğrudan tehdit oluşturduğu, sosyal ve ekonomik riskleri artırdığı aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayınlanan aylık raporda, ekim ayında Filistinliler aleyhinde 2 bin 350 saldırı düzenlendiği, bunlardan 1584'ünün İsrail ordusu, 766'sının ise İsrailliler tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Söz konusu saldırıların, doğrudan fiziksel şiddetin yanı sıra ağaçların sökülmesi, tarım arazilerinin kundaklanması, zeytin hasat edecek çiftçilerin arazilerine ulaşmalarının engellenmesi, mülklere el konulması, ev ile tarım arazilerindeki yapıların yıkılması gibi eylemleri kapsadığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
