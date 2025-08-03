Ergene Fabrikasındaki Patlamada Ölenlerin Kimlikleri Açıklandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen anestezi gazı üretilen fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin vardiya amiri Hacı Ali Delal ve elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi. AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu.
Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel