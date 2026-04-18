Ergene'de atık sular Velimeşe OSB Arıtma Tesisi'nde arıtılacak

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bazı mahallelere ait evsel nitelikli atık sular ile sözleşme kapsamında belirlenen istisnai endüstriyel atık suların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Velimeşe, Yulaflı, Cumhuriyet, Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerindeki konut ve iş yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık sular ile sözleşmeye uygun olarak belirlenen istisnai endüstriyel atık sular, atıksu altyapı sistemleri aracılığıyla Velimeşe OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'ne taşınarak arıtılacak.

Bu kapsamda hazırlanan "Atıksu Arıtma Tesisi Sisteme Katılım Sözleşmesi", Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Sözleşmeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı ve Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Tunçer, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül ile Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Canpolat imza attı.

Vali Soytürk, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Fırat Keskinkılıç
