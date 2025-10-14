Eren Kırca Açık Hava Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya'da düzenlenen 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Gelibolu Yarımadaspor Kulübü sporcusu Eren Kırca, 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya 100. Yıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonaya katılan Kırca, kategorisinde birincilik elde etti.

Aynı yarışmada Burçin Kırpat ve Eren Kırca'dan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Karışık Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Büyükler kategorisinde de mücadele eden ikili, Karışık Takım kategorisinde yine Türkiye üçüncüsü oldu.

CHP Milletvekili Güneşhan'dan Gelibolu Kaymakamı Koç'a ziyaret

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Gelibolu'ya atanan Kaymakam Cihat Koç'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Koç'a yeni görevinde başarılar dileyen Güneşhan, "Gelibolu için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Cihat Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.