Eren Kırca Açık Hava Türkiye Şampiyonu Oldu

Eren Kırca Açık Hava Türkiye Şampiyonu Oldu
Antalya'da düzenlenen 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Gelibolu Yarımadaspor Kulübü sporcusu Eren Kırca, 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca, Kırca ve Burçin Kırpat'tan oluşan karışık takım da 21 Yaş Altı Makaralı Yay Karışık Takımı kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Antalya 100. Yıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonaya katılan Kırca, kategorisinde birincilik elde etti.

Aynı yarışmada Burçin Kırpat ve Eren Kırca'dan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Karışık Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Büyükler kategorisinde de mücadele eden ikili, Karışık Takım kategorisinde yine Türkiye üçüncüsü oldu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
