Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına Yunus Çelik Seçildi
Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlık seçiminde Yunus Çelik, 7 bin 427 oyla başkanlığa seçildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Şehir stadyumundaki seçime Karaman, Karapınar, Emirgazi ve Ereğli'den çiftçiler geldi.
Seçim sonuçlarına göre, Abdullah Çelik bin 658 oy, Yunus Çelik 7 bin 427 oy, Talha Üzer ise 4 bin 920 oy aldı.
Buna göre Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yunus Çelik oldu.
