Erdemli'de Okul Kantinlerine Denetim
Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri, eğitim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri ve kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Hijyen kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinleri ve kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantini ve kırtasiyelere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler hijyen kontrolünün yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketlerini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, denetimlerin yıl boyunca süreceğini kaydetti.??????????????

Kaynak: AA / Güncel
