Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda ürünleri satan işletmeleri denetledi. Hijyen koşulları, son kullanma tarihleri, gramajlar ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Denetimler ramazan ayı boyunca sürecek.

Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekiplerince gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fırın, pastane ve marketlerde inceleme yaptı.

İş yerlerinin hijyen koşullarını denetleyen ekipler, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihini, gramajını ve fiyat etiketini kontrol etti.

Denetimler ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kaynak: AA
