Haberler

Geçen yaz kuruyan Tekir Göleti Erciyes'in kar sularıyla doldu

Geçen yaz kuruyan Tekir Göleti Erciyes'in kar sularıyla doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruyan Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti, bu yıl kar ve yağışların etkisiyle eski su seviyesine kavuştu. Gölet çevresindeki tarım arazileri için umut veren bu gelişme, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kuraklığın etkisiyle geçen yıl kuruyan İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti, karın erimesiyle yeniden doldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 milyon 680 bin metreküp su hacmine sahip, çevredeki tarım arazilerinin sulaması ve taşkın önleme amacıyla 1990 yılında inşa edilen gölet, geçen yaz yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu.

Bölgede kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde etkili olan yağışlar ile sıcak hava nedeniyle dağdaki karın eriyen suyuyla eski görüntüsüne tekrardan kavuşan göletin etrafında konaklamak için kurulan çadırlar dahi su altında kaldı.

Tekir Göleti'ni görmek için Erciyes'e gelen ziyaretçilerden Mustafa Maraşlı, AA muhabirine, göletin geçmiş yıllarda kuraklıktan çok etkilendiğini söyledi.

Bu yıl ise suyun çok arttığını belirten Maraşlı, Erciyes'in zirvesindeki karların erimeye devam ettiğini ve bu durumun gölete yarayacağını ifade etti.

Maraşlı, geçen sene gölette su kalmadığını vurgulayarak, "Geçen sene bu alandaki toprakta çatlaklar vardı, kuraktı yani. Buradan karşıya yürüyerek geçilebiliyordu ama bu sene doldu. Bu sene su yönünden bol." dedi.

"Su hiç yoktu"

Zahide Tokma ise yağış anlamında bereketli bir yıl yaşandığını, bundan Tekir Göleti'nin de faydalandığını söyledi.

Tokma, "Geçen sen sular çok azdı. Buralar çok kuruydu, su hiç yoktu. Bu yıl çok güzel, çok bereketli. Kar ve yağmur çok güzel yağdı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl her yerde yağış olduğunu belirten Tokma, bereketli bir yıl yaşanmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası bitti, faturası ağır oldu! Savaştaki İran bile bizi geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

Performansını görenler aynı yorumu yapıyor
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

Üniversite hayali kapıda kaldı! Demir korkulukları aştılar ama...
Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

Tatlı rekabet! Anne-oğul bitişik sınıflarda sınava girdi