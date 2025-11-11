Haberler

Erciyes Kayak Merkezi, Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri Arasında

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, Snow Magazine Dergisi'nin açıkladığı 'Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri' listesinde 25 merkez arasında yer aldı. Bu başarı, Erciyes'in uluslararası alandaki gücünü ve Kayseri'nin turizmdeki vizyonunu ortaya koydu.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, dünyaca ünlü Snow Magazine Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı 'Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri' listesinde 25 merkez arasında yer aldı.

Snow Magazine Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı 'Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri' listesi açıklandı. Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Türkiye'yi temsilen yalnızca Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı. Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye'den yalnızca Erciyes kendine yer buldu. Snow Magazine editörleri, 100'den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu.

'ERCİYES, DÜNYANIN EN SEÇKİN KAYAK DESTİNASYONLARINDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR'

Erciyes'in bu önemli başarıya tesadüfen ulaşmadığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Erciyes, artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı, Kayseri'nin vizyonunu, yatırım gücünü ve turizmdeki iddiasını tüm dünyaya göstermektedir. Yıllardır planlı, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda bir vizyonla geliştirilen Erciyes projesi, bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Erciyes Master Planı ile hedeflediği noktaya tam anlamıyla ulaşmıştır. Dünya çapında kabul gören bu listede Türkiye'den tek kayak merkezi olarak yer almak hem Kayseri hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
