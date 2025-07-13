Erciyes Dağı'nda Kaybolan Dağcı 4 Saat Sonra Kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda Kaybolan Dağcı 4 Saat Sonra Kurtarıldı
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Kayseri'de zirve tırmanışı yaptıktan sonra geri dönüşte yolunu kaybeden amatör dağcı O.G.C., JAK, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

ERCİYES Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdikten sonra dönüşte yolunu kaybederek mahsur kalan O.G.C., bölgeye giden ekipler tarafından 4 saat sonra kurtarıldı.

Kayseri'de amatör dağcı O.G.C. sabah saatlerinde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Geri dönerken sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolunu bulamayan O.G.C., bölgede mahsur kaldı. O.G.C.'nin saat 13.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ekipleri edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu O.G.C. bulunduğu alınarak dağdan indirildi. Dağcı O.G.C.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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