Erciyes Dağı'na Tırmanış Geleneği Devam Ediyor

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor.

Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor.

Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor.

Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor.

Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Dağcılar, zirvede geçirdikleri 1 saatlik zaman diliminde fotoğraf çekip, zirve defterini imzaladıktan sonra 11 saat süren yürüyüşlerini Tekir Yaylası'na inerek tamamlıyor.

Aşık: "Türkiye bu konuda çok zengin"

Tırmanışa Nevşehir'den katılan doktor Onur Aşık, AA muhabirine, Erciyes'in zirvesine çıkma hayalini babasıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ yönetiminde Tekir bölgesinde toplanan grupla zorlu tırmanışı gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Aşık, zirveye çıktıktan sonra izlediği manzaranın yorgunluğuna değdiğini anlattı.

Manzaranın yanında iklim ve havasının da Erciyes'e değer kattığını vurgulayan Aşık, herkesi zirve tırmanışı için Kayseri'ye davet etti.

Erciyes'in dağcılık için önemli bir merkez olduğunu belirten Aşık, şunları kaydetti:

"Miralay Cemil Cahit Toydemir, Erciyes'in zirvesine çıkarak Türkiye'de dağcılığı başlatıyor. Açtığı bazı rotalar var. Biz de onun açtığı bir rotayı kullandık. Dağcılık, Türkiye'de kısır kalmış bir konu ama önünün açık olduğunu düşünüyorum. Umarız genç arkadaşlar da bu tarz etkinliklerle Anadolu'daki zirvelere tırmanır. Türkiye bu konuda çok zengin. Birçok zirve var. Onların da bu zenginliği değerlendirmesini öneririm."

İstanbul'da yaşayan ve Erciyes'in zirvesine tırmanmak için gelen sağlık memuru Ali İhsan Taş ise dağ bisiklet sporuyla ilgilendiğini belirtti.

Farklı yarışlara katıldığını ve Trabzon'daki bir etkinlikten sonra zirveye tırmanmak için Erciyes'e geldiğini ifade eden Taş, güzel bir ekiple 3 bin 917 rakımlı zirveye çıktıklarını dile getirdi.

Zirvede Erciyes Dağı'na 1924 yılında ekibiyle tırmanan Miralay Cemil Cahit Toydemir adına yapılan anıtı da gördüğünü ifade eden Taş, dağcılık için başlattığı hareket nedeniyle kendisine şükran duyduğunu ifade etti.

Taş, dağların her zaman güzel olduğunu ve zirvede farklı duygular hissettiğini sözlerine ekledi.???????